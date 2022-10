Mourinho, tre punti con vista su Napoli: “Noi, cuore e cervello”

“Una vittoria meritata e una partita intelligente, ma tanto qualcuno non sarà d’accordo. Ho sentito dire che abbiamo vinto con l’Inter perché scarsa o perso con l’Atalanta perché cinica, ma ha fatto un tiro in porta. Si vede che è dura dare credito a questa squadra".

José Mourinho si gode la sua Roma, quarta in classifica, e coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Settima vittoria su dieci gare in campionato : i giallorossi segnano con Pellegrini su rigore, controllano, sfiorano a più riprese il secondo gol e tengono a bada le offensive della Sampdoria di Stankovic. “Abbiamo anima, cuore e organizzazione. Sono molto felice perché, al netto dei problemi che abbiamo, stiamo facendo il massimo. Oggi Rui non fa una parata".

Alla fine il destro che ha deciso la sfida è quello di capitan Pellegrini, alla 200esima partita in giallorosso: “A Empoli la tanta voglia di sbloccarmi mi ha portato a sbagliare, oggi ero certo di segnare. Questa è una grande vittoria, nel secondo tempo abbiamo dimostrato quanto fossimo venuti qui per vincere. Obiettivi? Sarò onesto con i nostri tifosi: dico loro che questa Roma non so dove potrà arrivare, ma di sicuro non mollerà di un centimetro. Spero siano fieri di noi“.