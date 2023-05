Mourinho, giallo e squalifica sospetta. Ibanez entra e fa vincere la Fiorentina

A Firenze arriva l’undicesima sconfitta in campionato della Roma. La terza nelle ultime sette, dove la Roma ha raccolto solo quattro punti sui ventuno disponibili. Ma a inquietare di più i tifosi giallorossi è l’ammonizione toccata in sorte a Mourinho: il tecnico salterà l’ultima di campionato, contro lo Spezia. Una partita che cadrà dopo la finale di Europa League. E in cui Mou non ci sarà. Come scrive Marco Juric su 'La Repubblica', ulteriore passo verso il divorzio.