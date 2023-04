Mourinho e il bivio Champions

Roma-Milan è la partita spartiacque della stagione italiana della Roma. Lo dice la classifica: quarto posto in coabitazione con i rossoneri e gara d’andata terminata in parità, scrive Marco Juric su La Repubblica. Chi vince questa sera si prende un vantaggio di tre punti, quello nello scontro diretto, e l’ultimo posto buono per la qualificazione alla prossima Champions League. Il tutto a 540’ dalla fine del campionato. Ma oltre ai numeri, a raccontare l’importanza della sfida di questa sera all’Olimpico (29esimo sold out) è la chiusura a testuggine di Mourinho e della squadra. Trigoria è un bunker, in un silenzio radio lungo tre giorni. Tra conferenze rimandate (ormai abitudine), generici bollettini medici sugli infortunati e assenza di contributi fotografici dagli allenamenti. Unica eccezione Wijnaldum (che non sarà della partita) che su Instagram ha voluto informare i suoi follower sul ritorno in campo.