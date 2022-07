Mourinho aspetta il sì di Dybala. Totti pronto a dargli la 10

Sarebbe il colpo da 90, quello in grado di far fare il salto di qualità ai giallorossi

Un’idea di fine aprile, un obiettivo concreto da diverse settimane. La trattativa per portare Dybala alla Roma è sul rettilineo finale. Sarebbe il colpo da 90, quello in grado di far fare il salto di qualità ai giallorossi. Gli addetti ai lavori poi indicano la Roma come il progetto ideale per rilanciare il talento argentino: uno stadio infuocato, un tecnico vincente e un copione tattico in gradi di esaltarlo.