Mou ritrova la difesa. Catenaccio e sofferenza per i quarti di Europa

"Rui è Rui". Il mantra di Mourinho risuona fortissimo allo Stadio Anoeta, scrive Marco Juric su La Repubblica. È il portiere portoghese a prendersi le luci della ribalta dopo il pareggio della Roma in terra basca. La parata sul colpi di testa di Oyarzabal nel secondo tempo ha di fatto strappato il pass della Roma per i quarti di finale di Europa League. Un miracolo (e una goal line technology giallorossa) che hanno spento definitivamente le velleità di remuntada della Real Sociedad. Incapace di fare un gol in 180' alla difesa giallorossa, tornata per una sera impenetrabile come ai bei tempi.