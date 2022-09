Mou non si accontenta, pressing per il difensore. Oggi a Udine per la vetta

Si potrebbe scrivere un libro sullo stile comunicativo di José Mourinho . Perché lo Special One sa cosa dire, quando farlo e in che modo esprimerlo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

È in grado di far capire il suo stato d'animo semplicemente postando una foto che lo ritrae con le gambe conserte oppure mascherare una richiesta ("Non ho il coraggio di chiedere un difensore") usando formule che portano con sé un messaggio e un preciso destinatario. Sempre con il sorriso sulle labbra, come quando irrompe nella conferenza di Pinto per chiedere un ulteriore sforzo.