Mou infiamma i tifosi. Portieri in esubero una grana per Pinto

L'attenzione mostrata dallo Special One verso i giocatori giallorossi non è sfuggita ai tifosi. Capitolo mercato: prima di festeggiare l'arrivo di un nuovo estremo difensore la Roma dovrà piazzare Pau Lopez e Olsen

È bastato un passaggio dell’intervista di Mourinho al tabloid inglese The Sun per smuovere la brace dell’entusiasmo romanista rimasta rovente sotto un’apparente calma: "Mi concentrerò ovviamente di più sui miei giocatori della Roma: Spinazzola, Pellegrini e Cristante". Ha poi proseguito, riporta Francesca Ferrazza sull'edizione romana di 'Repubblica', in un’analisi generale che poco però interessa al popolo giallorosso, impazzito di felicità per quel "My Roma players" che dà un senso d’appartenenza dello Special One alla sua nuova squadra. Roma che, per poter acquistare un portiere titolare, deve prima piazzare Pau Lopez e Olsen, rientrato dal prestito all’Everton. Una bella grana per Tiago Pinto, che proverà anche la strada dei prestiti.