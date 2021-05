Morale sotto i tacchi. Mou studia Calafiori, Amelia nel suo staff

Poco slancio in vista della sfida contro i biancocelesti Il nuovo tecnico sta completando la sua squadra

Mentre Mourinho fa impazzire i tifosi pubblicando un video su Instagram in cui studia i movimenti di Riccardo Calafiori — ragazzo romano, cresciuto nel vivaio di Trigoria, un futuro da predestinato — la Roma ancora guidata da Fonseca si avvicina stancamente al derby di domani sera. La netta sconfitta contro l’Inter allunga l’agonia calcistica, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, di una coda del pessimo campionato disputato dai giallorossi, chiamati dai tifosi almeno a non fare figuracce contro la Lazio. Eppure, al di là delle dichiarazioni, l’umore nello spogliatoio è sotto i piedi di calciatori che, come tutto l’ambiente, sono proiettati con la testa all’arrivo dello Special One. In questo senso, stanno andando al loro posto tutti i tasselli dello staff che il portoghese porterà con sé nella capitale. C'è l’ipotesi di un ritorno nella capitale di Marco Amelia — che con Mourinho ha lavorato al Chelsea nella stagione 2015-16 — nato a Frascati, classe ‘82, ex terzo portiere dello scudetto romanista del 2001 (era uno dei pochi giocatori presenti sul palco del Circo Massimo la sera della festa tricolore).