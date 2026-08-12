Non solo Rodrigo Mora. Nel colloquio di ieri con il direttore sportivo Tony D'Amico, il tecnico della Roma ha espresso, ancora una volta, i suoi desideri: servono due attaccanti e un esterno sinistro per completare la squadra. Mora è il profilo ideale per Gasperini, che in quel ruolo aveva chiesto un attaccante con le stesse caratteristiche di Dybala, da impiegare a sinistra. Per il 19enne portoghese, seguito dall'agente Jorge Mendes, il club giallorosso verserà 25 milioni di euro nelle casse del Porto, che si vede riconosciuto il 50% della futura rivendita che si può annullare pagando altri 25 milioni entro il 2027. Negli ultimi giorni Gasp si è confrontato spesso con Galantic, trovando nell'ad la perfetta figura di raccordo tra squadra e proprietà. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Dopo Mora, la Roma concentrerà i suoi sforzi per l'esterno sinistro. Il candidato più forte, adesso, è Udogie. Il Tottenham riflette: gli unici nodi sono la formula dell'operazione e la possibile partenza - direzione Inter - di Spence. Nelle ultime ore ha guadagnato terreno anche Luis Henrique dell'Inter, che valuta il suo esterno 30 milioni. La Roma è interessata e studia la formula del prestito con diritto di riscatto. Resta l'interesse per Cacciamani del Torino, disposto a trattare e abbassare le sue pretese fino ai 15 milioni di euro.