Il restyling delle fasce prosegue senza sosta. Mora è in arrivo, ma D'Amico è al lavoro su più tavoli per migliorare il pасchetto degli esterni di centrocampo. Sulla destra è arrivato Molina, ma non basta. Per rinforzare la fascia sinistra i nomi sono due: Udogie e Cacciamani. La prima richiesta del Tottenham per l'ex Udinese era di 30 milioni di euro, cifra considerata elevata. Parallelamente D'Amico lavora anche col Torino per il classe 2007 e alle giuste condizioni i due non per forza saranno alternativi. La Roma è di-sposta ad arrivare a 15 milioni di euro tra base fissa e bonus e spera di riuscire a convincere Cairo. Dall'altra parte, invece, c'è in lista Luis Henrique dell'Inter. I giallorossi vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il brasiliano è stato offerto dalla Roc Nation, la potente agenzia che in queste settimane ha avuto fitti colloqui con la Roma sia per Fofana e soprattutto per Endrick. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'ex Palmeiras è ancora un obiettivo. La strada è in salita, ma a Trigoria la speranza non è ancora del tutto cessata.