Un'altra storia da scrivere sulla linea di gesso. Quella dei corridoi laterali, dove gli esterni di valore sanno farsi scudo e, un attimo dopo, saltare l'uomo creando superiorità numerica e spostando l'inerzia delle partite. È la bellezza del calcio che brilla sulle fasce: una scintilla già vista a San Siro con Luis Henrique con la maglia dell'Inter e che ora potrebbe presto riaccendersi all'Olimpico, sponda giallorossa. Perché la Roma non molla il brasiliano. E nel giorno in cui ha trovato l'accordo verbale con il Porto per il trequartista Rodrigo Mora, con la formula del prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto condizionato a 43, il club ha continuato a trattare con i dirigenti nerazzurri per l'esterno avvicinandosi ulteriormente all'obiettivo di cui la squadra ha bisogno per mantenere l'equilibrio nelle fasi calde della stagione che sta per iniziare. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Per la corsia laterale in cui spinge Wesley la Roma vuole Luis Henrique, la polizza di rendimento sulle fasce che può giocare su entrambi i versanti come ha dimostrando sostituendo Dumfries. L'Inter, disposta a cedere il giocatore solo a titolo definitivo, sta ragionando sull'ultima offerta di 28 milioni più bonus da parte dei giallorossi. Un'affare che le parti hanno quindi tutta l'intenzione di concludere, considerando anche gli ottimi rapporti tra le due società.