Momento no per Zaniolo: l’atteso rinnovo è un rebus

Sembrano non finire mai i guai per Nicolò Zaniolo, che sta vivendo un momento molto complicato con la maglia giallorossa, scrive Marco Juric su La Repubblica. Tra polemiche, fischi e crisi d’identità, il 22 giallorosso sembra essersi avvitato in una spirale negativa da cui non riesce ad uscire. Ieri sera l’ultima sfortunata puntata della telenovela. Questa volta ci si è messa un’influenza intestinale che lo ha costretto a dare forfait per Roma-Fiorentina. Un intoppo imprevisto a coronamento una settimana complicata per l’attaccante giallorosso. Dopo il pareggio contro il Milan, Zaniolo era stato pubblicamente criticato da Vincent Candela. Dichiarazioni che avevano fatto esplodere José Mourinho.