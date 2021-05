Milinkovic, il derby è in maschera

Il centrocampista si è già allenato con la protezione che gli consentirà di essere in campo domani

Niente da fare, ricorso della Lazio respinto anche dal Collegio di garanzia del Coni, la partita col Torino si giocherà all’Olimpico martedì 18 alle 20.30. Intanto contro la Roma sabato andrà in campo la Lazio migliore, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. Compreso Sergej Milinkovic, che ieri mattina a Formello si è allenato con la mascherina speciale a proteggere il naso operato domenica. Chiaramente non sarà al 100%, ma il serbo non ha alcuna intenzione di rinunciare a una partita così sentita dai tifosi.