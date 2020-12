Milanese superstar in Europa: maglia da titolare e primo gol

Una serata speciale per Tommaso Milanese: esordio da titolare e primo gol con la maglia della Roma. Emozioni uniche, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, che il ragazzo della Primavera giallorossa ricorderà per tutta la vita, così come gli altri due diciottenni al loro esordio assoluto in prima squadra. Mory Bamba e il portiere Pietro Boer. Per questo non brucia più di tanto la sconfitta per 3-1, e a pesare di più sulla bilancia è di sicuro la rete di Milanese e le prove fatte da Fonseca, consapevole di avere a disposizione dalle giovanili di Trigoria un’infornata di ragazzi del 2002 di tutto rispetto.