L'invito è di quelli che non si possono rifiutare. Immaginate la scena. Vibra il telefonino di Dybala, il mancino più educato della Serie A. Sullo schermo appare un nome. È quello di Lionel Messi. Sì, proprio Leo. Uno che sempre grazie al sinistro, il piede dei talentuosi, ha alzato 35 trofei. Il messaggio suona più o meno così: "Paulo, mi ritiro dalla nazionale. Ti ricordi il Mondiale vinto insieme? Organizzo una partita di addio all'albiceleste. Ci sarai?".La risposta del numero 21 giallorosso per ora è incredibilmente congelata. Lui, Dybala, vorrebbe esserci. In estate è stato dato più volte vicino al Boca Juniors, al ritorno in Argentina accanto all'amico ed ex compagno Leandro Paredes. Figurarsi se Paulo vuole perdersi l'appuntamento con Messi. Ma prima va convinto Gasp. Lo stesso vale per Molina. Fin qui l'argentino ha dato tutto, scrive Marco Juric su La Repubblica. Quest'anno pare aver messo da parte pure quelle brutte sensazioni che lo hanno accompagnato per tutta la carriera. La sensazione è che alla fine Gasp cederà. E che Dybala sarà lasciato libero di partire. Ma con una raccomandazione: nessuna forzatura. Alla ripresa del campionato, la Roma sarà a Como. Dove gioca un altro mancino argentino, quel Nico Paz che può ambire a raccogliere l'eredità di Paulo in Serie A.