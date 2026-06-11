La Roma insiste per Greenwood, il grande sogno di Gasperini per l'attacco. Il Marsiglia continua a chiedere 55 milioni, forte anche dell'interesse arrivato da Turchia, Inghilterra e Spagna. Sull'operazione pesa la cifra - tra il 40 e il 50 per cento dell'incasso - che il club francese dovrebbe riconoscere al Manchester United: per questo il Marsiglia non intende fare sconti. La Roma - come riportato dalle pagine di Repubblica - vuole chiudere il prima possibile l'accordo economico con Greenwood, così da presentarsi poi al tavolo con il Marsiglia in una posizione di forza. Al club giallorosso piace anche Zappacosta: Gasperini ha già dato il suo ok per l'acquisto dell'esterno. Il giocatore conosce i meccanismi del tecnico romanista in più, dicendo si alla Roma, avrebbe l'occasione di giocare la Champions. A complicare la situazione però ci sono i rapporti ormai tesi tra i giallorossi e l'Atalanta che non ha nessuna intenzione di agevolare le mosse di mercato del club di Friedkin. In più, i nerazzurri sono in attesa di ufficializzare Sarri sulla loro panchina e Zappacosta sembra uno dei calciatori ideali per il nuovo tecnico.