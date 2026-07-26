Difficile. Forse impossibile. La suggestione Rashford, per il momento, è destinata a rimanere tale. L'attaccante inglese, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Barcellona, è stato proposto alla Roma. Un'idea che a Trigoria è stata valutata. Ma senza sviluppi concreti. Il primo ostacolo è quello economico. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il costo dell'operazione è considerato troppo elevato. A pesare è anche l'ingaggio: Rashford percepisce circa 12 milioni a stagione, una cifra fuori dai parametri del club giallorosso. Tra gli intermediari ci sono stati dei contatti e D'Amico ha provato a capire i margini dell'affare. Al momento, però, la pista non decolla. Anche perché il Manchester United non ha ancora deciso come gestire il futuro dell'esterno inglese. La Roma, quindi, continuerà a lavorare su altri obiettivi. In cima alla lista resta Nusa, il profilo individuato per rinforzare la corsia sinistra e accontentare Gasperini. Intanto, il primo colpo sembra sempre più vicino. È in dirittura d'arrivo l'operazione Castro con il Bologna: l'intesa è vicina sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus. La fumata bianca è vicina.