Mercato Roma, Pellegrini pronto a levare la clausola rescissoria dal contratto

Prima della quarantena la Roma e Lorenzo Pellegrini erano pronti a fare un passo l’una verso l’altro per firmare il nuovo contratto. Una mossa necessaria per eliminare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabili in due rate. Come riporta La Repubblica, il giocatore adesso scalpita per chiudere il nuovo accordo e mettere alle spalle questa possibilità che a Trigoria non lascia tranquilli. Le parti continuano a lavorare per limare i dettagli e firmare. Pellegrini è un punto fermo per la Roma di Fonseca. Diventato vice-capitano dopo l’addio di Florenzi, vede nel suo futuro la fascia e un trofeo in giallorosso. Negli ultimi giorni si è fatto forte l’interesse del PSG di Leonardo, ma su di lui c’è anche l’Inter che non l’ha mai perso di vista. Per questo motivo la Roma vuole fare in fretta e blindare il suo numero 7.