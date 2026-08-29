La Roma cambia bersaglio, chiude la difesa e pesca un vecchio pallino del ds Tony D'Amico. Leonardo Balerdi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore giallorosso: l'accordo con il Marsiglia è stato trovato e il club francese ha dato il via libera al difensore per raggiungere la Capitale. Operazione in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Per caratteristiche è soprattutto il centrale di una difesa a tre: aggressivo nell'anticipo, abituato a difendere in avanti e con personalità nella prima costruzione. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Per D'Amico e Gasperini, però, non è affatto un nome nuovo: nell'estate del 2024, all'Atalanta, era finito nella lista dei rinforzi dopo essere stato affrontato nella semifinale di Europa League. Allora l'operazione non decollò: la valutazione dei francesi era molto più alta. L'argentino prenderà numericamente il posto di Ziolkowski, destinato al Monza in prestito con diritto di riscatto fissa-to a 18 milioni. Adesso tutte le energie saranno concentrate sull'esterno offensivo: Gittens resta in pole, con Fofana che rimane in lista.