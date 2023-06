Mancini, prima l’assist poi l’incubo: la lotta col destino del prescelto da Mourinho

Quando il destino si mette di traverso c’è poco da fare. Nonostante tu sia stato uno dei migliori giocatori della Roma per tutta la stagione, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il vice capitano. L’uomo che non tradisce, mai. Ma la finale di Budapest rimarrà per sempre impressa nella mente di Gianluca Mancini. Giano bifronte nella partita perfetta diventata incubo. Marcatore infallibile su Bryan Gil, metronomo reale della Roma sulle ripartenze e ispiratore perfetto nelle finali europee. Con l’assist decisivo per il gol di Dybala. Un’azione in fotocopia a quella vista a Tirana. Ma. Un maledetto avversativo che spesso si insinua nella carriera di un calciatore e anche nelle finali. Un destino beffardo che ha la faccia stupita di En-Nesyri e sorridente al momento dell’autogol. Un rimpallo sfortunato, un non errore fatale per i sogni di gloria della Roma. Figlio di uno dei tanti cross di Jesus Navas, immarcabile sulla fascia destra, e del mancato colpo di testa di Ocampos.