L’omaggio dei giallorossi a Maradona

Una corona depositata sotto al murales di Maradona. La Roma omaggerà la scomparsa del campione argentino recandosi nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Sarà Bruno Conti, come ricorda l’edizione romana di Repubblica, a portare l’omaggio. Il campione del mondo giallorosso è stato un avversario da giocatore di Maradona e negli anni aveva mantenuto con lui un rapporto di stima e affetto.

Un rapporto molto bello con Maradona lo aveva anche Francesco Totti, che a “Verissimo” ha raccontato: “Le emozioni che ci ha lasciato Diego sono irripetibili. È stato il primo a chiamarmi quando ho lasciato il calcio per darmi sostegno. È stato un gesto che non dimenticherò mai. Se mi dovessero chiamare per una partita in sua memoria, accetterei subito“.

Nel frattempo Fonseca prepara la partita. Dovrebbe recuperare Smalling, Mancini e Ibanez, che ieri si sono allenati in parte con i compagni. In attacco, contro il Napoli, tornerà titolare Dzeko.