Le scelte della Roma in mano ai quattro uomini di Houston

Il nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin ha una caratteristica che lo rende profondamente diverso dal suo predecessore James Pallotta: ama scegliere in prima persona. Fino a oggi, si è avvalso dei consigli di molti. Poi, però, usa la propria testa. Ogni incontro per il futuro della Roma, aveva un roster di partecipanti asciutto e inderogabile. Dan, il figlio Ryan, il braccio destro Marc Watts ed Eric Williamson, il vice presidente della sezione sviluppo del Friedkin Group. Il business Roma è in mano al quadrumvirato di Houston, loro decidono, gli altri eseguono, scrive Pinci su La Repubblica.

Friedkin ha avviato una serie di contatti istituzionali, incontrando prima del lockdown Andrea Agnelli, presidente della Juve ma, soprattutto, dell’Associazione dei club europei, e stabilito un contatto diretto con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Ha incontrato Umberto Gandini, ex ad romanista, per parlare del club (e magari sondarlo per un ruolo) e persino Radovan Vitek che ha in mano il business dello stadio con un accordo di massima per rilevare l’area di Tor di Valle. L’unica certezza per ora è il primo acquisto: Pedro Rodriguez. Ha lasciato il Chelsea e ha firmato un pre accordo con i giallorossi.