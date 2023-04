L’affare è fatto (e firmato): Smalling rinnova fino al 2025

La firma tanto attesa è arrivata. Chris Smalling sarà ancora un calciatore della Roma fino al 2025, scrive Marco Juric su La Repubblica. È stato raggiunto un accordo di massima tra il difensore e la società per il rinnovo di contratto. L’inglese firmerà nei prossimi giorni un biennale a 3,5 milioni di euro, comprensivi di bonus personali e di squadra. Forse l’ultimo contratto della carriera che lo porterà a vestire la maglia giallorossa fino ai 36 anni. La fumata bianca è arrivata per un rinnovo che mette la parola fine alle tante voci di mercato. Niente addio. Niente remake di quanto visto lo scorso anno con Mkhitaryan. E nessun gioco al rialzo tra silenzi di facciata e ammiccamenti meneghini. Nonostante i tentennamenti di inizio 2023, quando il club aveva capito che l’inglese non avrebbe attivato la clausola automatica di rinnovo annuale. Più soldi o più anni di contratto: la richiesta di Smalling era chiara. Un binario morto, con la concreta possibilità che altri club potessero strappare la firma a parametro zero. Poi la mossa decisiva, autorizzata dai Friedkin, di rilanciare sull’ingaggio offrendo l’agognato biennale.