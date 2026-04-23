La Roma su Alajbegovic ma prima deve partire un big

A Trigoria il rumore di fondo non se ne va. Ranieri e Gasperini continuano a convivere da separati in casa. Nel mezzo c’è il direttore sportivo Massara, che prosegue nel lavoro richiesto dalla proprietà americana: costruire la Roma del futuro. Da qui al 30 giugno la priorità resta quella di provare ad aumentare ulteriormente i ricavi e scegliere il male minore sul fronte cessioni. Eppure, nonostante i vincoli, il lavoro in entrata non si ferma. Uno dei nomi più caldi - spiega Marco Juric su 'La Repubblica' - è quello del bosniaco Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007. La Roma si è mossa in anticipo e con convinzione: i contatti vanno avanti da marzo. La concorrenza però è alta. In serie A si sono mosse anche Napoli e Inter, mentre sullo sfondo restano club inglesi e spagnoli. Il profilo rientra esattamente nei parametri imposti dai Friedkin per i nuovi acquisti: giovane, futuribile e dai costi accessibili. L’ingaggio non spaventa: base sotto al milione, con crescita progressiva. Più complicata la richiesta del Bayer Leverkusen, che oscilla tra i 20 e i 30 milioni.