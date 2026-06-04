La Roma nelle prossime ore scioglierà il nodo del nuovo direttore sportivo. Pagando. E questa la chiave della vicenda Tony D'Amico, ancora in attesa di diventare ufficiale a una settimana dal comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato la separazione dal suo dirigente. A Trigoria assicurano che la matassa è ormai dipanata e che tra oggi e domani arriverà l'investitura ufficiale. Per chiudere l'operazione, però, i Friedkin metteranno sul tavolo circa un milione di euro per liberare D'Amico e Riccardo Del Vescovo, destinato a diventare il nuovo responsabile medico del club giallorosso. Alla fine la Roma paga per il disturbo, come scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma la direzione resta segnata: D'Amico sarà il nuovo direttore sportivo della Roma e Del Vescovo il nuovo capo dell'area medica. In pratica, i Friedkin stanno completando il primo vero blocco della nuova struttura romanista.