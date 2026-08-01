Nusa resta il preferito di Gasp e la Roma, nonostante i costi altissimi dell'operazione continua a monitorare in silenzio la situazione attorno al norvegese. Praticamente chiusa la pista che porta a Ezzalzouli del Betis. Troppo alti i costi - tra ingaggio e cartellino - rispetto alle valutazioni fatte a Trigoria. Lo stesso agente del calciatore ha smentito la pista romanista nelle ultime ore: "Non c'è nulla di vero". Dalle trattative si passa alle voci e quelle che si rincorrono da qualche settimana portano a Rafael Leao del Milan. Per adesso non risultano approcci per l'attaccante del Milan, nonostante risponda perfettamente alle caratteristiche dell'ala sinistra cercata da Gasp, scrive Marco Juric su La Repubblica. I costi sono elevatissimi e in Turchia sono pronti a fare ponti d'oro per il portoghese. Se ne potrebbe riparlare a fine agosto se il calciatore dovesse trovarsi ancora a Milanello. Infine il capitolo Franco Mastantuono e Endrick. L'argentino è fuori dal progetto del Real Madrid che vorrebbe mandarlo in prestito in Europa ma la Fiorentina è in netto vantaggio se il calciatore dovesse aprire all'Italia. La Roma osserva anche la situazione attorno brasiliano, ai margini della squadra di José Mourinho.