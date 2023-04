La road map per lo stadio. Voto a maggio

L’obiettivo è calendarizzare il tutto a fine aprile per poi arrivare all’ok dell’Assemblea capitolina per l’inizio di maggio

Per arrivare a dama e portare in aula Giulio Cesare la delibera che rende di interesse pubblico lo stadio della Roma a Pietralata, la maggioranza ha messo a punto una road map puntualissima. L’obiettivo - scrive 'La Repubblica' - è calendarizzare il tutto a fine aprile per poi arrivare all’ok dell’Assemblea capitolina per l’inizio di maggio, avendo prima messo nero su bianco tutte le modifiche da apportare al progetto dell’As Roma. L’atto deve contenere, tra le altre cose, gli interventi sulla mobilità e l’aumento dei parcheggi. Ma anche le soluzioni da adottare per l’insonorizzazione dell’impianto.