La missione Uefa: concludere coppe e campionati. Ipotesi “final four” o “final eight”

La Uefa ha deciso: la Champions League e l’Europa League devono essere portate a termine. L’idea – raccontata da “La Repubblica” – sembra essere quella di arrivare a giocare le finali delle rispettive competizioni a prescindere da ciò che le varie Leghe decideranno di fare. Si sta valutando ovviamente l’evolversi della situazione riguardo l’emergenza sanitaria, ma intanto la Uefa studia le possibili modalità di svolgimento delle competizioni. Si riprenderebbe a porte chiuse per poi disputare eventuali partite finali con il pubblico, qualora fosse possibile. La formula potrebbe non essere quella classica, ma a seconda dei tempi a disposizione si potrebbe optare per una “final four” o addirittura una “final eight”. Tutto dipenderà però dall’evolversi dell’emergenza sanitaria e dalle decisioni che i vari governi nazionali decideranno di prendere.