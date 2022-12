La Joya da Mourinho: riecco super Dybala. Ma per Frattesi si fa dura

Dybala atterra, l’affare Frattesi non decolla. La Roma ha finalmente riabbracciato il suo campione del mondo argentino, mentre continua a lavorare sotto traccia per il centrocampista del Sassuolo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Una rapida tappa nella sua abitazione romana per poi dirigersi a Trigoria per svolgere una seduta di allenamento individuale. I compagni, l’amico Matic in primis, lo hanno accolto con affetto, celebrando sui social il suo trionfo nel Mondiale in Qatar con un selfie di gruppo. Dall’argentino che ritorna al colpo di mercato che fatica a materializzarsi. A pochi minuti dall’amichevole vinta dall’Inter, l’ad del Sassuolo ha parlato del futuro del principale obiettivo di mercato della Roma, Davide Frattesi, e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo richieste su qualche giocatore, noi vorremmo tenere tutti i giocatori compreso Frattesi. Stiamo comunque alla finestra, vediamo che opportunità ci saranno. Con la Roma abbiamo costruito un rapporto importante negli anni, ad oggi se vogliamo dare un titolo dico che Frattesi ha richieste dalla Premier League”.