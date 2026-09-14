"Questo è un ritmo infernale". Gian Piero Gasperini riassume così la "nuova normalità" della Roma: Istanbul alle spalle, Torino oggi pomeriggio, l’Inter già all'orizzonte e una partita ogni quattro giorni da affrontare con la stessa fame. Dopo l’avvio lanciato, adesso cambia il mestiere: restare in alto mentre il calendario comincia a mordere. È qui che la trasferta col Torino acquista un peso diverso. La Roma arriva da tre vittorie in campionato, con dieci gol segnati e uno subito e dal pareggio di Champions contro il Fenerbahce. Ha già mostrato forza offensiva, capacità di rimonta e tenuta fisica e mentale da notte europea. Adesso deve aggiungere continuità, quella che Gasperini considera decisiva quando il calendario si stringe. Dybala - spiega Marco Juric su 'La Repubblica' - resta il riferimento: "Se sta bene, gioca sempre. Uno si riposa quando è stanco". E ancora Malen. Poi c’è Mora, in vantaggio per una maglia da titolare contro i granata. Pellegrini torna tra i convocati, Koné proverà a esserci — in caso di forfait, dentro Pisilli. De Roon sta crescendo di condizione e Balerdi è pronto a entrare nelle rotazioni. Il primo partirà dalla panchina, mentre per l’argentino possibilità dal primo minuto. Wesley ha smaltito la botta al ginocchio presa a Istanbul e ci sarà.