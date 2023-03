Kluivert, Perez e Reynolds: ecco il tesoro nascosto di Pinto

Obiettivo 60 milioni. È questa la cifra che la Roma dovrà incamerare la prossima estate dalle cessioni, scrive Marco Juric su La Repubblica. Lo dice l’accordo sottoscritto dal club con la Uefa sul Financial Fair Play. E lo sa bene Tiago Pinto che spera di centrare l’obiettivo con i soldi incassati grazie alla cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray e le cessioni di tutti i giocatori in questo momento in prestito in altre squadre. Progetto ambizioso ma possibile. La prima cambiale giallorossa è Justin Kluivert, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Valencia (6 gol e 2 assist messi a referto fin qui). Il club spagnolo ha un’opzione da 15 milioni di euro e da tempo ha fatto sapere di voler acquistare l’ala olandese a condizioni più favorevoli. La Roma per adesso non vuole abbassare la valutazione, forte delle richieste di informazioni arrivate dall’Ajax (sarebbe un ritorno al club in cui il giocatore è cresciuto), dall’Antwerp, dal Wolfsburg e dal Fulham. Proprio gli inglesi sono tornati su di lui dopo il pasticcio di questa estate, un tira e molla diventato un vero e proprio caso di mercato. .