Dalla notte di Parigi Gasperini si porta dietro soprattutto la conferma della profondità del suo reparto offensivo, tale da permettergli di iniziare una partita di Champions in casa del PSG con Dybala e Malen in panchina. Oggi potrà sfruttare quella stessa ricchezza di soluzioni per distribuire le energie, cercare il quinto successo consecutivo in Serie A e allungare a venti partite la serie di imbattibilità iniziata lo scorso aprile. Per Ivan Juric sarà invece il primo ritorno - scrive Marco Jurci su 'La Repubblica' - all'Olimpico da avversario della Roma dopo i 53 giorni trascorsi sulla panchina giallorossa nell'autunno del 2024. "A Roma è stata un'esperienza negativa. Emotivamente non è stato facile", ha ricordato il croato, che aveva ereditato una squadra in piena crisi dopo l'esonero di De Rossi. Due anni dopo la ritrova in corsa per il titolo, guidata dall'allenatore che ha avuto maggiore influenza sulla sua formazione. Al Genoa ha giocato 125 partite e oggi riconosce nella Roma la piena espressione delle idee del suo maestro.