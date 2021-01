Incidente d’auto per De Sanctis, giallo su dinamica

Ore di paura per Morgan De Sanctis. il direttore sportivo della Roma è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’altra auto, martedì sera. Come riportato su La Repubblica, il dirigente giallorosso è stato operato d’urgenza al Policlinico Gemelli alle prime ore dell’alba, con la necessità dell’asportazione della milza. L’ex portiere non è in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni sono definite stazionarie.

Sembra che un attimo di distrazione sia stato fatale al dirigente giallorosso, che stava tornando a casa in serata da Trigoria. Complicato ricostruire la dinamica dello scontro che pare sia avvenuto con un’altra auto, visto che non risultano chiamate alle forze dell’ordine. De Sanctis avrebbe fatto una chiamata al 112 poi annullata e, dopo aver telefonato ad un amico, si è recato in taxi a Villa Stuart.