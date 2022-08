Il rimedio alla sfortuna è accontentare Mourinho

Serve un centrocampista vero, perfezionare il parco degli attaccanti e prendere un altro difensore centrale

Se la fortuna è cieca, la sfiga con la Roma ci vede benissimo, scrive Mimmo Ferretti su La Repubblica. Ciò che è accaduto a cavallo tra domenica pomeriggio e lunedì sera non può non chiamare in causa una dea bendata completamente voltata dall’altra parte.

Prima l’infortunio gravissimo in allenamento di Wijnaldum (frattura della tibia: si rivedrà nel 2023), poi quello di Zaniolo, costretto a lasciare il campo contro la Cremonese in barella e con la spalla sinistra lussata (lo rivedremo che sarà già autunno, probabilmente). Leccandosi le ferite, e maledicendo la sorte, la Roma può comunque contare fino a sei punti dopo due partite. Con due reti all’attivo e zero al passivo. Tirando in ballo Max Allegri, avversario sabato.

La Roma per via dell’infortunio di Wijnaldum ha necessità assoluta di un centrocampista vero, solido, pronto; non di uno di ripiego, non di una pezza qualsiasi da mettere al posto dell’olandese. E deve perfezionare il parco degli attaccanti. In più dovrebbe rintracciare un altro difensore centrale perché, difendendo a tre, i quattro che ci sono oggi sono pochi.

Questo, però, a Trigoria oggi non sembra (più) rappresentare una priorità. Non sarà facile accontentare Mou al cento per cento, sarebbe delittuoso – però – non provarci fino all’ultimo giorno di trattative. D&R Friedkin, a voi la parola.