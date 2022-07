Il primo giorno di Dybala con la Roma: “Che educato, sembra uscito dal collegio”

L'argentino ieri ha atteso per tutta la giornata l’ufficialità del suo ingaggio, che arriverà solo oggi. Nessun intoppo di natura fisica o problematica burocratica

Il silenzio che avvolge il resort “Sao Rafael”, dove alloggia la Roma per il suo ritiro ad Albufeira, è l’atmosfera giusta per smaltire l’adrenalina delle ultime ore, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. La quiete del mattino portoghese ha permesso così a Paulo Dybala di riavvolgere il nastro delle emozioni.

Ieri è stato il primo vero giorno da giocatore della Roma dell’argentino, che ha atteso per tutta la giornata l’ufficialità del suo ingaggio, che arriverà solo oggi. Nessun intoppo di natura fisica o problematica burocratica.

E mentre in un sala del resort Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer del club giallorosso, in compagnia di Jorge Antun e Carlos Novel, i due manager del giocatore, lavoravano senza soste per dare il semaforo verde agli annunci social, la Joya ha indossato gli scarpini ed è sceso in campo.

Un lavoro individuale, sotto lo sguardo attento di José Mourinho, un’ora e mezzo di allenamento in solitaria, in attesa del via libera per iniziare a condividere il campo con i compagni. Poi il pranzo con la squadra, per iniziare ad assaporare e conoscere le alchimie dello spogliatoio giallorosso. “Educato, sembra uscito da un collegio” la confidenza di qualche inserviente del resort per il garbo e la compostezza mostrati dalla Joya nei loro confronti.

Uno scatto di troppo, inviato in maniera confidenziale all’amico di turno, ritraeva la Joya a tavola con gli altri compagni. La foto, la prima di Dybala immerso nel mondo Roma, ha fatto il giro del web, scatenando l’ira dello Special One e della dirigenza nei confronti dell’autore della foto: tutti gli sforzi di mantenere un profilo basso in attesa dell’ufficialità sono andati così in frantumi.