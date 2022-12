Il Portogallo sullo Special One: pronto un contratto per Mourinho

Atteso e assediato dai cronisti locali: questa la calorosa accoglienza all’aeroporto di Faro per José Mourinho. Uno scenario prevedibile, visto che in Portogallo non si parla d’altro che del suo futuro sulla panchina della nazionale, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Lo Special One ieri sera è tornato a casa, location Albufeira, a oltre 200 km da Setubal, dov’è nato, e a mezz’ora di macchina da Ferragudo, un villaggio di pescatori che ha dato i natali a papà Felix. Ma non esiste posto in patria dove Mourinho non abbia lasciato traccia e ora una nazione intera gli chiede di tenere fede alla promessa fatta nel 2017: “Ci sarà un momento nella mia carriera durante il quale preferirò fare il commissario tecnico. Quella di vivere una Coppa del Mondo o un campionato Europeo è un’esperienza che vorrei fare, dopo tanti anni trascorsi nel mondo del calcio". Fosse per il presidente della federazione portoghese non ci sarebbe il minimo dubbio: Fernando Gomes è disposto a tutto pur di affidare a Seleção das Quinas allo Special One.