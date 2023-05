Il giro del mondo per 90 minuti. Tutte le strade portano a Budapest

Tutto è nato nella conferenza post Leverkusen. Quasi 100 minuti di catenaccio, di colpi ai cuori dei 1.800 romanisti del settore ospiti. Poi la qualificazione, scrive Lorenzo D'Albergo su La Repubblica. Ecco, li c’era l’Antonio di José Mourinho: “Conosco qualcuno che era lì. Antonio lavora a Trigoria e per arrivare qui è andato in treno fino a Bologna poi ha preso l’aereo per Colonia e domani tornerà da Amsterdam. So che ci sono tanti Antonio che hanno fatto questo sacrificio e io penso a loro”. Ma per la Roma questo ed altro.