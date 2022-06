Il giorno di Frattesi: oggi Tiago Pinto vuole chiudere

Il pressing negli ultimi giorni è diventato incessante, tra telefonate e appuntamenti dei compagni di Nazionale a rivedersi presto a Trigoria

Sono ore decisive per il passaggio di Davide Frattesi alla Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. Oggi è previsto a Milano un incontro tra il general manager giallorosso Tiago Pinto e l’agente del calciatore per trovare un accordo economico sull’intera operazione. Un appuntamento che le parti si erano dati la scorsa settimana proprio per indirizzare in maniera decisa e definitiva il ritorno a Roma del centrocampista.

Il pressing negli ultimi giorni è diventato incessante, tra telefonate e appuntamenti dei compagni di Nazionale a rivedersi presto a Trigoria. Per questo le parti si vedranno per discutere a quattr’occhi di ingaggio e di cifre. L’accordo con il calciatore è praticamente scontato. Il grosso scoglio, che si spera di superare proprio nella giornata di oggi, rimane la richiesta del Sassuolo di oltre 30 milioni di euro. Da settimane la Roma e l’agente di Frattesi stanno lavorando per trovare una quadra economica dell’operazione, ma dal club neroverde le risposte sono sempre state interlocutorie. No, forse, vediamo. La

La forbice c’è ed è ampia, ma il tempo stringe, soprattutto per la Roma che vuole concludere prima possibile l’operazione per regalare a Mourinho un altro nuovo acquisto. Per questo Tiago Pinto ha deciso di prendere il toro per le corna ed è partito per Milano, centro nevralgico del calciomercato e sede anche degli uffici della famiglia Squinzi. La Roma valuta il cartellino del calciatore 25 milioni di euro, che scontati del 30% porterebbero ad un esborso totale di circa 18 milioni di euro. L’offerta è sul tavolo da diverse settimane e l’obiettivo praticamente dichiarato è quello di chiudere sotto i 20 milioni di euro.

Per le contropartite se ne parlerà più avanti, o meglio, si imposteranno successivamente trattative distinte. Oggi si vuole chiudere il discorso Frattesi e la sua valutazione per tornare a Roma con un principio di accordo che possa portare a stretto giro alle firme sui contratti e al ritorno in giallorosso del centrocampista.