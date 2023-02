Il furto dello striscione dei Fedayn: spunta la pista bulgara

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per gli incidenti di sabato pomeriggio in piazza Mancini al termine della partita di calcio Roma Empoli. L’indagine è per rissa e porto di arma impropria: due sono i feriti ufficiali, ma il numero delle persone aggredite dai serbi è di sicuro più alto. Nessuno di loro si è recato in ospedale. Così come non è stata fatta una denuncia per la rapina del borsone in cui erano custoditi gli striscioni dei Fedayn.