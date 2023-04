Il Ceo Berardi silurato. Mourinho spera per Dybala

Pietro Berardi non è più il Ceo della Roma. Come scrive Marco Juric su La Repubblica, non certo un fulmine a ciel sereno, neanche nelle modalità, ormai un marchio di fabbrica della famiglia Friedkin. Valutazione, decisione, comunicato. Il modus operandi dei proprietari della Roma è ormai noto dalle parti di viale Tolstoj, ha già fatto cadere diverse teste in questi ultimi tre anni. Dopo un anno e mezzo è toccato a Pietro Berardi. I rapporti tra la famiglia Friedkin e l’ormai ex dirigente erano logori da tempo a causa di divergenze su scelte di business. Il club ha già individuato un profilo di alto livello per sostituirlo. Mentre cambiano i dirigenti, la squadra si è ritrovata a Trigoria dopo la vittoria contro la Sampdoria per preparare al meglio il ritorno di Europa League (pronto al 29esimo sold out da 65.000 spettatori). Dybala non si è allenato e solo domani, giorno della rifinitura, si saprà se la Joya potrà giocare. Dopo il “forse ci sarà” detto da Mourinho domenica, le sensazioni rimangono positive per una sua presenza almeno in panchina.