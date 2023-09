Il caso Smalling, sparito dai radar senza alcuna informazione

Guai al ginocchio che in passato gli aveva dato? Lesione muscolare ma obbligo di non rivelarla al mondo perché loro sono loro e noi non siamo nulla? Scelta tecnica per un programma di recupero della migliore condizione, vista una partenza in cui l’inglese era sembrato la brutta coppia del giocatore applaudito nelle ultime due stagioni? Nessuna risposta. Silenzio totale, al di là di alcune parole di Mou che ci ha messo al corrente di come Smalling è stato e pare continuerà a essere non a disposizione almeno per un altro paio di partite. Da quel dopo Milan, non c'è stata una fotografia che ne certificasse il lavoro sui campi di Trigoria, tanto meno immagini che ne attestas