I dubbi di Fonseca sulla difesa orfana di Smalling

Probabilmente oggi sarà ufficializzato l’arrivo di Pedro che in mattinata svolgerà le visite mediche. Fonseca spera di riaverlo presto a disposizione così come spera di vedere al più presto un altro ultra-trentenne: Smalling. Per il tecnico – scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica” – sarà un’assenza pesante in vista del ritiro che partirà giovedì. In queste ore il portoghese si sta confrontando col CEO Fienga su strategie e programmi societari, consapevole che non potrà pretendere più di tanto dal mercato. Sul fronte esuberi c’è da registrare una brusca frenata per il trasferimento di Jesus al Cagliari: il brasiliano ha delle richieste troppo alte. Vorrebbe trovare al più presto una sistemazione Under, così come Kluivert.