Mario Hermoso senza confini. Lo spagnolo festeggia il suo gol da centrocampista e apre la festa della Roma contro il Sassuolo, ferito 3-0 all'Olimpico. Il difensore s'è spinto ancora più in là, oltre le colonne di un reparto che non lo contiene più. Centrale, terzino, ala, regista offensivo, Hermoso è "l'esempio perfetto", ripete sempre Gian Piero Gasperini, l'allenatore che un anno fa l'ha blindato a Trigoria e ora spinge per il suo rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027: il dialogo - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - per trattenerlo è ben avviato. Inseparabili, lo spagnolo e il tecnico sono l'immagine di uno spogliatoio che si regge su dei pilastri ben definiti, quelli del "nucleo portante" spesso menzionato da Gasperini. Hermoso, 31 anni, ne fa parte a pieno titolo, quasi fosse l'albero maestro del gruppo, per l'atteggiamento - dentro e fuori dal campo - e per i numeri. Lo spagnolo, tra campionato e Champions League, ha saltato una sola partita (con il Cagliari) e brindato tre volte al gol: contro Atalanta, Slovan Bratislava e Sassuolo.