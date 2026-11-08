Malen non ha segnato. Contro il Sassuolo, la notizia più grande è proprio non vedere il nome dell'olandese nel tabellino. Un evento raro, ormai, a Roma. Bobby è una macchina da gol: segna praticamente sempre. Ieri, però, aveva le polveri bagnate. Ogni tanto anche lui si concede una giornata di pausa. Questo non gli ha comunque impedito di essere decisivo, servendo l'assist per il gol di Mora. Il suo rendimento è sulla bocca di tutti, anche se c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire sul suo exploit. È il caso di Luca Toni, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha dedicato un passaggio proprio al bomber olandese, facendo un paragone con la sua esperienza e con la Serie A di qualche anno fa. Ecco le sue parole.

Borriello ha detto: "Kolo Muani con Gasperini segnerebbe di più". Concorda? "No. Gli attaccanti segnano più o meno ovunque gli stessi gol. Malen sta facendo un exploit, fin da subito ha dimostrato personalità. Ma io ero più bomber di lui: una volta la Serie A era un'altra cosa. Soltanto Zeman moltiplicava le reti delle punte".