Venghino signori, venghino. Il parco divertimenti della Roma è aperto. Non è rimasto troppo spazio, a giudicare dai 64.674 spettatori che hanno riempito anche ieri sera l'Olimpico, estasiati nel vedere un altro giro di giostra della banda Gasperini. Il malcapitato di turno è il Sassuolo dell'ex Aquilani, che se ne va con 3 gol incassati e può ritenersi - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - fortunato, visti i 28 tiri all'attivo dei padroni di casa. Altra partita, altri 3 gol e 3 punti, con la Roma che ora può godersi la giornata sul divano. Con il tris calato sul prato dell'Olimpico, la Roma è arrivata a 31 gol fatti dopo 11 giornate: la proiezione attuale è di 107 gol a fine campionato. Un rendimento offensivo quasi senza precedenti.