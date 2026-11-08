De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

La Roma potrebbe aver giocato un brutto scherzo del destino a uno dei suoi 'figli'. Perché dopo il ko incassato nella notte fredda dell'Olimpico, Aquilani non si sente più sicuro del suo posto alla guida del Sassuolo. Come riporta SkySport, per la prima volta da inizio stagione il club neroverde valuterà concretamente la possibilità di intervenire sulla guida tecnica, avviando una riflessione molto approfondita sulla posizione dell'allenatore. Ora c'è la sosta: due settimane decisive per ragionare, riflettere e prendere decisioni che potrebbero cambiare una stagione. A pesare sul bilancio di Aquilani sono le 5 sconfitte di fila e i 29 gol subiti da inizio campionato, un bottino decisamente ampio e al di sotto delle aspettative estive. In caso di esonero, uno dei nomi che potrebbe entrare in corsa è quello di Roberto D'Aversa, profilo già accostato alla panchina neroverde. Non si tratta però di una scelta definita: la società avrà tempo per esaminare anche eventuali alternative prima di decidere come affrontare la ripresa del campionato.