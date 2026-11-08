Mario Hermoso è uno dei gladiatori di Gasperini. Uno di quelli ai quali il tecnico – quando può – non rinuncia mai e sul campo sta dimostrando di meritarsi questa fiducia. Contro il Sassuolo ha sbloccato una gara complicata con una giocata da attaccante. Hermoso è già arrivato a tre gol, ma tra i compagni di reparto è in buona compagnia. Balerdi ha colpito due volte con la doppietta a Napoli, poi decisiva per raggiungere il pari al Maradona. Dietro di lui Ndicka e Ghilardi con un solo centro a Udine la settimana scorsa. In totale - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - sette gol tra campionato e Champions League, ma non finisce qui. Daniele, oltre alla rete, ha anche messo a referto due assist. Stesso numero per Mancini (ieri out per infortunio), mentre all'appello manca ancora Koulierakis. In totale hanno contribuito a ben undici marcature in stagione sulle quaranta totali (il 27,5%). È senza ombra di dubbio il reparto più completo e quello che permette all'allenatore di ruotare più uomini.