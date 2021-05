Gelato “Special One”. Mou ordina due gusti. Arriva il Crotone

A Trigoria staanno pensando di concentrare in un pomeriggio di luglio all’Olimpico la presentazione di José

“Mi piacerebbero i gusti mango (giallo) e fragola (rosso), si può fare?”. Non gliene sfugge una a José Mourinho, nel pieno della conquista del territorio romanista, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il futuro tecnico della Roma ha così risposto a una gelateria di Torre Angela (“GelatiAmo”) che ha dedicato un gusto speciale al portoghese, pubblicandolo sulla propria pagina Instagram. E Mourinho, di suo pugno, si è divertito ad ordinare due gusti giallorossi, scatenando, una volta di più, il delirio di cuori e dichiarazioni d’amore dei tifosi giallorossi. Il club di Trigoria sta pensando di concentrare in un pomeriggio di luglio all’Olimpico la presentazione di José, un po’ stile Batistuta, vista l’importanza pazzesca che l’annuncio del tecnico ha scatenato nella capitale. Da capire come, viste le restrizioni legate al Covid, anche se gestire un evento del genere eviterebbe assembramenti all’aeroporto e a Trigoria, difficilmente gestibili. Si ragiona su come fare quando Mourinho sbarcherà nella capitale, mentre Fonseca affronterà oggi (ore 18) il Crotone all’Olimpico.