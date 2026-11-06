Il Sassuolo è una vittima ancora inedita. Donyell Malen non l'ha mai affrontato con la maglia della Roma, semplicemente perché nell'ultimo incrocio di gennaio non era ancora sbarcato nella Capitale. Domani sera all'Olimpico proverà ad aggiungerlo alla sua lista. Una Roma in emergenza di uomini si aggrappa ai gol dell'olandese per inseguire il primo posto, nonostante un'infermeria sempre più affollata e le fatiche della Champions. Per Malen 12 gol in stagione, 27 in appena 33 presenze complessive giallorosso; 14 in campionato nella seconda metà della scorsa stagione, 8 nelle prime 10 giornate di questa. A Manchester ha segnato

ancora, confermandosi il riferimento di un attacco che ha trovato in Soulé e Mora due alleati preziosi. L'argentino inventa, il portoghese accompagna e Malen finalizza. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica.

Sabato si affrontano due estremi del campionato: il miglior attacco della Serie A, romanista con 28 gol, contro la peggior difesa, neroverde con 26 reti. Il Sassuolo di Aquilani arriva da quattro sconfitte consecutive, la Roma vuole mettere pressione alle rivali.