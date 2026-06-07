Mason Greenwood resta il primo nome della lista di Gasperini e la Roma continua a restare in corsa. Il club giallorosso non ha mollato la presa, anche se il quadro rimane complesso per l'inserimento del Fenerbahce e per la richiesta del Marsiglia, che per lasciarlo partire vuole 50 milioni fissi più 5 di bonus. A rendere tutto più fluido è la situazione turca, con il botta e risposta tra Safi e Yildrim e con quest'ultimo che ha messo in dubbio la sostenibilità economica delle sue promesse. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. La partita vera resta a Trigoria, la Roma continua a lavorare sul giocatore che Gasperini considera il rinforzo ideale per il suo attacco. Prosegue l'intesa per l'arrivo di D'Amico a Roma.